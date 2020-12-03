Сборная России по лыжным гонкам может отказаться от участия в «Тур де Ски»
Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер сообщил, что команда может пропустить январскую многодневку «Тур де Ски». По его словам, это произойдет, если другие сильнейшие сборные откажутся от участия в соревнованиях.
— Пока мы не знаем, что будем делать с «Тур де Ски», — цитирует Крамера VG. — В международной федерации должны решить, как поступать. Возможно, следует провести соревнования в одном месте, например, в Валь-ди-Фьемме.
Еще очень важным является вопрпос участия Норвегии, Швеции и других крупных страны. Мы хотим соревноваться с лучшими. Не хотим, чтобы Россия соревновалась с остальным миром. Выступать должны все лучшие. Надеюсь, FIS примет правильное решение.
Напомним, что сборные Норвегии, Швеции и Финляндии уже отказались от участия в Кубке мира в этом году. Их участие в «Тур де Ски» пока под вопросом.
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