Сборная Норвегии планирует сократить количество лыжников

Сборная Норвегии по лыжным гонкам намерена сократить количество спортсменов, сообщает VG.

По информации источника, такое решение было принято после прекращения сотрудничества с многолетним спонсором национальной команды. Лыжники были проинформированы об этом на собрании, которое прошло 19 апреля.

Мужская команда, которая на данный момент состоит из 13 лыжников, будет сокращена до 10 спортсменов. В женской команде вместо 11 спортсменок останется 10.

Ранее стало известно, что сборная Норвегии прекратит сотрудничество с компанией Norengros, которая была спонсором Норвежской лыжной ассоциации на протяжении 20 лет. Соглашение заканчивается этой весной и не будет продлеваться.