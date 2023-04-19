Лыжные гонки
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Игры
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 14:54

Сборная Норвегии планирует сократить количество лыжников

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Сборная Норвегии по лыжным гонкам намерена сократить количество спортсменов, сообщает VG.

По информации источника, такое решение было принято после прекращения сотрудничества с многолетним спонсором национальной команды. Лыжники были проинформированы об этом на собрании, которое прошло 19 апреля.

Мужская команда, которая на данный момент состоит из 13 лыжников, будет сокращена до 10 спортсменов. В женской команде вместо 11 спортсменок останется 10.

Ранее стало известно, что сборная Норвегии прекратит сотрудничество с компанией Norengros, которая была спонсором Норвежской лыжной ассоциации на протяжении 20 лет. Соглашение заканчивается этой весной и не будет продлеваться.

Источник: VG
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
0
Читайте также
Русский игрок отказался от гражданства ради ЧМ. Он будет играть за Казахстан
«Наполи» и Хвича покатились вниз. Почему потухла самая яркая команда Европы
«РВ»: в зоне СВО погиб экс-депутат Верховной рады Олег Барна
WP рассказала о недовольстве Гутерриша несогласованной с Киевом церемонией награждения
Историк объяснил решение Никиты Хрущева передать Крым Украине
Курс Финляндии на антироссийские санкции назвали недальновидным
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Клебо еще не решил, будет ли тренироваться со сборной Норвегии в следующем сезоне
Новости
RSS RSS
Все новости