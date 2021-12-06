Сборная Норвегии объявила состав на третий этап Кубка мира по лыжным гонкам
13:52
Сборная Норвегии по лыжным гонкам представила состав на третий этап Кубка мира, который пройдет в Давосе.
Мужчины, спринт: Пол Голберг, Томас Хелланд-Ларсен, Йоханнес Клебо, Синдре Скар, Ховард Теугбель, Эрик Вальнес.
Мужчины, дистанция: Харальд Амундсен, Ханс Кристер Холунд, Йоханнес Клебо, Симен Хегстад Крюгер, Мартин Нюэнгет, Сьюр Рете.
Женщины, спринт: Майкен Касперсен-Фалла, Матильде Мюрволд, Кристине Ставос Скистад, Ане Стенсет, Лотта Венг, Тириль Венг.
Женщины, дистанция: Хелене Марие Фоссесхолм, Рагниль Хага, Терезе Йохауг, Анне Кьерсти Кальво, Хейди Венг, Ингвильд Эстберг.
Третий этап Кубка мира пройдет с 11 по 12 декабря в шведском Давосе. Лыжники будет соревноваться в спринте на 1,5 км и в индивидуальной гонке свободным стилем.
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