Сборная Норвегии объявила состав на третий этап Кубка мира по лыжным гонкам

Сборная Норвегии по лыжным гонкам представила состав на третий этап Кубка мира, который пройдет в Давосе.

Мужчины, спринт: Пол Голберг, Томас Хелланд-Ларсен, Йоханнес Клебо, Синдре Скар, Ховард Теугбель, Эрик Вальнес.

Мужчины, дистанция: Харальд Амундсен, Ханс Кристер Холунд, Йоханнес Клебо, Симен Хегстад Крюгер, Мартин Нюэнгет, Сьюр Рете.

Женщины, спринт: Майкен Касперсен-Фалла, Матильде Мюрволд, Кристине Ставос Скистад, Ане Стенсет, Лотта Венг, Тириль Венг.

Женщины, дистанция: Хелене Марие Фоссесхолм, Рагниль Хага, Терезе Йохауг, Анне Кьерсти Кальво, Хейди Венг, Ингвильд Эстберг.

Третий этап Кубка мира пройдет с 11 по 12 декабря в шведском Давосе. Лыжники будет соревноваться в спринте на 1,5 км и в индивидуальной гонке свободным стилем.