Сборная Норвегии объявила состав на этап Кубка мира в Лиллехаммере

Стал известен состав сборной Норвегии на этап Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере (Норвегия).

За женскую сборную Норвегии в спринте выступят: Анникен Йерде Алнес, Майкен Касперсен Фалла, Катрин Харшем, Элена Рисе Йонсен, Анне Кьерсти Кальво, Матильде Мирвол, Кристине Ставос Скистад, Ане Апплеквист Стенсет, Анна Свендсен, Хайди Венг, Лотта Уднес Венг, Тириль Уднес Венг.

В дистанционных гонках будут выступать: Хелене Марие Фоссесхолм, Рагнхиль Хага, Тереза Йохауг, Элена Рисе Онсен, Анне Кьерсти Кальво, Каролине Симпсон-Ларсен, Силье Ойре Слинд, Силье Теодорсен, Хейди Венг, Лотта Уднес Венг, Тириль Уднес Венг, Ингвильд Флюгстад Остберг.

Мужскую сборную Норвегии в спринте представят: Пол Троан Ауне, Пол Голберг, Томас Хелланд Ларсен, Магнус Хобрекке, Эмиль Иверсен, Йоханнес Клебо, Финн Хоген Крог, Эвен Нортуг, Синдре Бьернастад Скар, Хокун Сконес, Ховард Солос Теугбель, Эрик Вальнес.

В дистанционных гонках выступят: Харальд Эстберг Амундсен, Пол Голберг, Ханс Кристер Холунд, Эмиль Иверсен, Йоханнес Клебо, Симен Хегстад Крюгер, Ховард Мусебю, Мартин Киркеберг Мерк, Мартин Левстрем Ниенге, Шур Рете, Вебьорн Туртвейт, Дидрик Тонсет.

Этап Кубка мира в Лиллехаммере пройдет с 3 по 5 декабря.