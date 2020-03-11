Сборная Норвегии не выступит на этапах Кубка мира в США и Канаде

Сборная Норвегии приняла решение отказаться от выступления на этапах Кубка мира в США и Канаде из-за коронавируса. Таким образом, Йоханнес Клебо не сможет догнать россиянина Александра Большунова, который лидирует в общем зачете Кубка мира.

«В сложившейся ситуации в условиях риска распространения и заражения коронавирусом, мы несем ответственность за то, чтобы поставить на первое место здоровье, а не результаты», — приводит NRK слова главы комитета по лыжным гонкам федерации лыжных видов спорта Норвегии Турбьорна Скугстада.