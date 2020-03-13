Сборная Канады по лыжным гонкам снялась с этапа Кубка мира в Квебеке

Сборная Канады по лыжным гонкам не будет стартовать на домашнем этапе Кубка мира в Квебеке из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщается на официальном сайте канадской федерации лыжных гонок.

— Поскольку мы являемся хозяевами этапа, это решение было нелегким для нашей команды, — говорится в сообщении. — Однако это было сделано в знак солидарности с другими командами, включая сборные Норвегии, Германии, Швеции, Финляндии, Великобритании, Чехии и США.

Старты планировалось провести 14 и 15 марта. Кубок мира в мужском зачете досрочно выиграл россиянин Александр Большунов, в женском — Тереза Йохауг из Норвегии.