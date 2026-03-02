Коростелев — о молодежном ЧМ: «Если получится, то обновлю регалии 2022 года»

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал «СЭ», почему решил участвовать в молодежном чемпионате мира, который пройдет 2-8 марта в норвежском Лиллехаммере.

«А почему нет? У меня последний юниорский год. Хочу попробовать побороться за медали. Если получится, то обновлю регалии 2022 года. Даша уже старая, поэтому она едет в Лахти. Я тоже после Лиллехаммера присоединюсь к команде в Финляндии», — сказал Коростелев «СЭ».

Лыжник также сообщил, что планирует выступить только в одной гонке на ЧМ — масс-старте на 20 км, который пройдет в четверг, 5 марта.

На молодежном чемпионате мира в 2022 году в Норвегии Коростелев завоевал две золотых и одну серебряную награды среди спортсменов до 20 лет. В Лиллехаммере он выступит в категории до 23 лет.

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