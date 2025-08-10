Лыжи
Лыжные гонки

10 августа, 15:30

Коростелев — о победе в забеге в Швейцарии: «Все аплодировали. Тут без разницы, откуда ты»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта

Российский лыжник Савелий Коростелев прокомментировал свою победу на беговом фестивале в швейцарском Санкт-Морице в гонке Free Fall Vertical. В женском забеге первой дистанцию преодолела олимпийская чемпионка Татьяна Сорина. Также в гонке выступали лыжник Арсений Власов (6 место) и тренер Егор Сорин (8 место).

— Мы приехали в Ливиньо (Италия) на межсборье чтобы побольше провести времени в горах. Увидели, что в 40 минутах езды в Санкт-Морице проходит такой старт. Приняли решение участвовать. Из приятного — мы бежали с флагом. И комментатор на финише объявлял «Athlete from Russia!» («Атлет из России»). Так же и на награждении было.

— Как справился?

— Гонка далась, на самом деле, тяжело. Я такие еще не бегал. Самый пиковый градиент 35-40%. Я, допустим, шел этот отрезок пешком. В лидерах бежали три швейцарца. Они все лыжники. Сразу с ними ушли, а в конце с одним парнем разбирались. Там финишная лестница — 200 метров, где просто бежишь вверх.

— Ожидал, что придешь первым?

— Нет, не ожидал. Непонятно, как организм себя поведет на таком мероприятии. Очень много пешком шел, где ребята бежали. Просто брал лыжным широким шагом, несмотря на то, что в соперниках тоже лыжники, но все равно. Уже настраиваться начал, что можно побороться, непосредственно перед стартом. А так ехал с мыслью, чтобы пробежать, посмотреть, что да как. Прикольное мероприятие.

— Каково стоять на пьедестале в Европе, пусть и не в лыжных соревнованиях?

— Было интересно только, как отреагируют гости мероприятия. Но когда выходил, все аплодировали. Так что тут без разницы, откуда ты. Потом даже дети подходили сфотографироваться, что было крайне неожиданно, — сказал Коростелев «СЭ».

Савелий Коростелев.«Из приятного — мы бежали с флагом». Коростелев и Сорина выиграли забег в Швейцарии

Савелий Коростелев
