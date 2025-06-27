Лыжи
27 июня, 04:24

Коростелев: «На 95 процентов верю в разбан в следующем сезоне»

Евгений Козинов
Корреспондент
Лыжник Савелий Коростелев
Савелий Коростелев.
Фото Global Look Press

Российский лыжник Савелий Коростелев в интервью «Известиям» отметил, что верит в допуск россиян к международным стартам уже в следующем сезоне.

— Следите за международными новостями, касающимися отстранения наших лыжников?

— Конечно.

— На сколько оцените разбан в следующем сезоне?

— На 95 процентов.

— Почему так оцениваете?

— Внутренние ощущения.

— То есть это не связано с заявлениями мировых политиков, с какими-то сигналами от международных спортивных чиновников?

— Нет, не связано. Я за политикой вообще не слежу и не хочу это обсуждать. Просто интуитивно чувствую, что шансы вернуться на международную арену в следующем сезоне довольно высокие. Поэтому с оптимизмом смотрю в будущее. А там уже увидим, какие решения будут приняты.

Российские спортсмены отстранены от турниров под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) с весны 2022 года.

В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Источник: «Известия»
  • No Name 4

    Чувак, ты там потерялся на трассах. Реальные люди уже давно все поняли. Колонка Вероники Степановой: "Как нам устроить Альтернативные игры".

    19.07.2025

  • Dreamlike

    Удивительным образом ситуация попадёт в 5%

    27.06.2025

  • IQ-87%

    Только хрустальный шар глубокое покояние и индийские предсказатели

    27.06.2025

  • Hitman

    Дюков что-ли покусал?

    27.06.2025

  • Садовник

    Товарищ, верь: взойдет она, Звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна... © Ты только верь всегда сполна!

    27.06.2025

  • Filippo

    полный разбан

    27.06.2025

  • knki1

    "Я за политикой вообще не слежу" - Вы не подскажете, в какой концлагерь нас везут? - Не знаю, я политикой не интересуюсь.

    27.06.2025

  • knki1

    Сава, дитё ты еще. Вот я верю на все 96%

    27.06.2025

    • Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Карл не прошла допинг-тест

    Коростелев: «Надеюсь, что будет шанс поучаствовать в международных стартах и попасть на Олимпиаду»

