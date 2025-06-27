Коростелев: «На 95 процентов верю в разбан в следующем сезоне»

Российский лыжник Савелий Коростелев в интервью «Известиям» отметил, что верит в допуск россиян к международным стартам уже в следующем сезоне.

— Следите за международными новостями, касающимися отстранения наших лыжников?

— Конечно.

— На сколько оцените разбан в следующем сезоне?

— На 95 процентов.

— Почему так оцениваете?

— Внутренние ощущения.

— То есть это не связано с заявлениями мировых политиков, с какими-то сигналами от международных спортивных чиновников?

— Нет, не связано. Я за политикой вообще не слежу и не хочу это обсуждать. Просто интуитивно чувствую, что шансы вернуться на международную арену в следующем сезоне довольно высокие. Поэтому с оптимизмом смотрю в будущее. А там уже увидим, какие решения будут приняты.

Российские спортсмены отстранены от турниров под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) с весны 2022 года.

В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако рекомендации не распространяются на командные виды спорта.