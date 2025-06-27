Лыжи
Лыжные гонки

27 июня, 07:47

Коростелев: «Надеюсь, что будет шанс поучаствовать в международных стартах и попасть на Олимпиаду»

Евгений Козинов
Корреспондент

Российский лыжник Савелий Коростелев отметил, что к предстоящему сезону будет готовиться с мыслями, что есть шанс поехать на Олимпийские игры.

«Да, иначе зачем вообще выходить на трассу, если ты не веришь в лучшие варианты. Поэтому у меня очень активная подготовка к сезону, даже сбор в Австрии оплатил самостоятельно. Надеюсь, что будет шанс поучаствовать в международных стартах и попасть на Олимпиаду. Олимпийские игры — это главное соревнование для каждого спортсмена. Хочется там выступить и выиграть медаль. Нацелен именно на это и максимально серьезно готовлюсь к сезону», — цитируют «Известия» Коростелева.

Сезон-2025/26 стартует в конце ноября.

Российские спортсмены отстранены от турниров под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) с весны 2022 года.

В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Источник: «Известия»
Савелий Коростелев
