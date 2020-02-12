Самуэльссон был взбешен, узнав о допинговом скандале со шведскими спортсменами

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон прокомментировал положительные допинг-пробы соотечественников — лыжницы Дженни Франссон и чемпиона Европы-2019 по ски-кроссу Робела Фсиха.

— Я был бешенстве и очень удивлен, когда услышал об их делах, — цитирует биатлониста Expressen. — Cчиталось, что мы впереди в плане антидопинговой работы. Невероятно печально, тяжелый удар для шведского спорта.

В то же время хорошо, что их поймали. Когда дело касается шведов, это еще неприятнее, не хочется быть причастным к допингу. Но нельзя верить, что у нас такого не бывает. Нужно проходить проверки и не думать, что шведы лучше других.

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