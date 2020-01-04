«Сама себя зацепила». Вяльбе прокомментировала падение Непряевой
18:15
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отметила, что падению российской лыжницы Натальи Непряевой во время спринта классическим ходом в рамках «Тур де Ски» никто не способствовал. Из-за падения Непряева cтала лишь шестой.
— Наталья пыталась пройти между двумя лыжнями, сама себя зацепила, — цитируют «РИА «Новости» Вяльбе. — Ей никто не мешал. Конечно, очень обидное падение. Уверена, если бы не это, Наташа была бы на подиуме. Завтра будет жаркая борьба за победу на «Тур де Ски».
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https://www.sport-express.ru/skiing/news/padenie-nepryaevoy-na-tur-de-ski-ee-uronila-norvezhka-1628595/
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