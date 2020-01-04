«Сама себя зацепила». Вяльбе прокомментировала падение Непряевой

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отметила, что падению российской лыжницы Натальи Непряевой во время спринта классическим ходом в рамках «Тур де Ски» никто не способствовал. Из-за падения Непряева cтала лишь шестой.

— Наталья пыталась пройти между двумя лыжнями, сама себя зацепила, — цитируют «РИА «Новости» Вяльбе. — Ей никто не мешал. Конечно, очень обидное падение. Уверена, если бы не это, Наташа была бы на подиуме. Завтра будет жаркая борьба за победу на «Тур де Ски».

Падение Непряевой на «Тур де ски». Ее уронила норвежка