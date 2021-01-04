РУСАДА расследует факт массового снятия спортсменов на «Ижевской винтовке»

Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проведет расследование по факту массового снятия спортсменов с всероссийских соревнований «Ижевская винтовка» в конце декабря. Юниорки Ханты-Мансийского автономного округа и юниоры Тюменской области снялись с соревнований после прибытия допинг-офицеров.

«РУСАДА, действительно, проводило тестирование на «Ижевской винтовке», — приводит «Весь спорт» слова директора по коммуникациям Марии Марковой. — Факт массового снятия спортсменов был зафиксирован и передан в отдел расследований. Все необходимые процедуры уже проводятся. Целевое тестирование является частью этих процедур, но все подробности мы раскрывать не можем, во-первых, в соответствии со «Стандартом», а, во-вторых, чтобы не помешать расследованию».

Ранее участник Олимпийских игр 2006 года, призер чемпионатов мира 2005 и 2007 годов Николай Панкратов после дисквалификации 20-летней биатлонистки Виктории Коноваловой намекнул, что соответствующим службам необходимо проверить участников «Ижевской винтовки».