Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале в очередной раз выступил с критикой в адрес представителей Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

— Отличная история про фатальное вмешательство одного неизвестного тренера, который выбрал плохие лыжи Большунову в важной гонке лыжного тура! — написал Губерниев в своем Telegram-канале. — Вспоминаю, как блестяще готовую Непряеву на чемпионате мира 2019 года некий тандем наставников так и не поставил финишировать в командном спринте, несмотря на мольбы Юрия Бородавко! Итог — унылое четвертое место! Рожа крива — пеняем по традиции на зеркало!