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Россию, Швецию и Францию оштрафовали на 280 долларов за нарушение масочного режима на «Тур де Ски»

14:48

Сборные России, Швеции и Франции получили штрафы за нарушение масочного режима на «Тур де Ски», сообщает Expressen.

Сообщается, что все три национальные команды были оштрафованы на сумму в 280 долларов за то, что их представители были замечены без масок на этапе многодневки в Валь-Мюстаире (Швейцария).

Ранее сообщалось, что россиянки Наталья Непряева и Юлия Ступак могут лишиться аккредитаций из-за нарушения масочного режима, однако позднее Международная федерация лыжного спорта (FIS) опровергла эту информацию.

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