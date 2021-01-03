Россию, Швецию и Францию оштрафовали на 280 долларов за нарушение масочного режима на «Тур де Ски»

Сборные России, Швеции и Франции получили штрафы за нарушение масочного режима на «Тур де Ски», сообщает Expressen.

Сообщается, что все три национальные команды были оштрафованы на сумму в 280 долларов за то, что их представители были замечены без масок на этапе многодневки в Валь-Мюстаире (Швейцария).

Ранее сообщалось, что россиянки Наталья Непряева и Юлия Ступак могут лишиться аккредитаций из-за нарушения масочного режима, однако позднее Международная федерация лыжного спорта (FIS) опровергла эту информацию.