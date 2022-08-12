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Сегодня, 12:49

Большунову вручили государственную награду

Карен Саркисян
Корреспондент
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Российскому лыжнику Александру Большунову вручили государственную награду, сообщает ТАСС. 25-летний россиянин удостоен ордена Александра Невского.

В пятницу, 12 августа, в спорткомплексе «Лужники» проходит дополнительная церемония награждения государственными наградами российских спортсменов, завоевавших золотые медали на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Награды атлетам вручает помощник президента России Игорь Левитин.

Напомним, что российские спортсмены завоевали на Олимпиаде в Пекине 31 медаль — 6 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых. Сборная России заняла девятое место в неофициальном общекомандном зачете по золотым медалям и второе — по общему количеству наград.

Источник: https://tass.ru/sport/15456577
Олимпиада
Александр Большунов
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