Российского лыжника дисквалифицировали на 2 года из-за допинга

Российский лыжник Радик Газиев дисквалифицирован из-за допинга, сообщает официальный сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

По информации в заявлении, Газиев нарушил пункт 2.1 Общероссийских антидопинговых правил, в котором говорится об обнаружении запрещенной субстанции, ее метаболитов или маркеров в пробе, взятой у спортсмена. Спортсмен дисквалифицирован на 2 года, дата берет отсчет с 19 мая 2020 года.

Радик Газиев — чемпион Универсиады 2011 года, проходившей в Эрзуруме (Турция).