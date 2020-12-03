Российского лыжника дисквалифицировали на 2 года из-за допинга
14:47
Российский лыжник Радик Газиев дисквалифицирован из-за допинга, сообщает официальный сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
По информации в заявлении, Газиев нарушил пункт 2.1 Общероссийских антидопинговых правил, в котором говорится об обнаружении запрещенной субстанции, ее метаболитов или маркеров в пробе, взятой у спортсмена. Спортсмен дисквалифицирован на 2 года, дата берет отсчет с 19 мая 2020 года.
Радик Газиев — чемпион Универсиады 2011 года, проходившей в Эрзуруме (Турция).
Дополнительная информация:
http://rusada.ru/news/disqualification/lyzhnye-gonki01122020/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю