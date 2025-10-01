Российского лыжника Большунова внесли в базу «Миротворца»

Украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу российского лыжника Александра Большунова, сообщает ТАСС.

Большунову вменяют то, что он публично поддержал проведение специальной военной операции, а также якобы покусился на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Большунову 28 лет. На Олимпийских играх в Пекине в 2022 году он завоевал три золотые медали. Также на его счету четыре серебряные и две бронзовые награды Игр. Большунов выигрывал золото чемпионата мира, шесть раз завоевывал серебро мировых первенстве. Также он по два раза побеждал в общем зачете Кубка мира и выигрывал многодневную гонку «Тур де Ски».

Признанный в России экстремистским сайт «Миротворец» размещает данные о людях, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины. В РФ он заблокирован.