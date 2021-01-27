Российский тренер ответил нахамившему соперникам норвежскому лыжнику
19:40
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в интервью «СЭ» прокомментировал скандальное высказывание норвежца Эмиля Иверсена после этапа Кубка мира в Лахти.
Четыре победы своей сборной он охарактеризовал так: «Великолепный этап, мы просто мочимся на всех».
«Есть прекрасная русская поговорка: «Мели, Емеля, твоя неделя». Пусть говорит. Это только слова. Эмиль Иверсен всегда был известен своей экстравагантностью, разными выходками. Мели, Емеля, не более того», — со смехом ответил Бородавко.
(Дмитрий Кузнецов)
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