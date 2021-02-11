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Российский лыжник Терентьев выиграл золото в спринте юниорского ЧМ

17:20
Александр Терентьев. Фото Instagram
Александр Терентьев. Фото Instagram

Российский лыжник Александр Терентьев пришел первым в спринтерской гонке классическим стилем на юниорском чемпионате мира в Вуокатти (Финляндия).

На втором месте оказался россиянин Сергей Ардашев. Третье место занял норвежец Арон Аакре Рисстад.

Чемпионат мира в Вуокатти завершится 14 февраля. Соревнования будут проведены среди юниоров и молодежи до 23 лет. В программе остались индивидуальная гонка свободным стилем, эстафеты и масс-старт классическим стилем.

Юниорский чемпионат мира. Спринт

Мужчины

1. Александр Терентьев (Россия)

2. Арон Рюсстад (Норвегия)

3. Сергей Ардашев (Россия)

4. Лаури Маннила (Финляндия)

5. Денис Филимонов (Россия)

6. Андрей Кузнецов (Россия)

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