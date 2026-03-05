Коростелев — о серебре на молодежном чемпионате мира: «Понял, что слишком стар»

Российский лыжник Савелий Коростелев прокомментировал серебро в масс-старте на молодежном чемпионате мира в Лиллехаммере (Норвегия).

22-летний Коростелев уступил победителю — немцу Элиасу Кеку 0,3 секунды.

«Сегодня понял, что я слишком стар для чемпионата до 23 лет (смеется). Старался выходить вперед, взять хороший темп. Но было сложно лидировать всю гонку одному. Когда я начинал отдыхать, группа собиралась. Пытался разбить группу, но это было очень тяжело. Мне нужен был кто-то еще, чтобы сделать отрыв», — сказал Коростелев в интервью FIS.

Россиянин отметил, что в четверг уже вылетит в Хельсинки, где примет участие в гонке на 10 км на девятом этапе Кубка мира по лыжным гонкам.

«Смогу ли я попасть на подиум в этом сезоне? Попытаюсь, но это будет непросто», — добавил он.

Мужская гонка на 10 км классическим стилем в Хельсинки пройдет в воскресенье, 8 марта.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max