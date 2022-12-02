Лыжные гонки
Новости Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада
Р§Рњ 2022
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 18:50

Коростелев: «Не люблю громких заявлений в свой адрес. Я по-прежнему ничего не добился»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Савелий Коростелев.
Фото Соцсети

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал «СЭ» о своем отношении к громким высказываниям в свой адрес. В этом сезоне Коростелев завоевал медали в трех из четырех гонок Кубка России: два золота в спринте и бронзу в гонке с раздельным стартом.

— Тебя сейчас многие хвалят, но ты этого как будто сторонишься.

— Скорее не люблю громких заявлений в свой адрес. Я по-прежнему ничего не добился.

— Уже кое-что есть...

— Нет. Кое-чего добился — это медали чемпионата мира и Олимпиады. Все. Остальное не в счет.

— Много говорят, что сейчас ты мог бы заявить о себе на Кубке мира. Не представлял ли ты себя там?

— Можно много говорить. Лучше доказывать делом. В данной ситуации пока это невозможно. Как только станет возможным, постараюсь доказать.

— Не боишься упустить лучшие годы, выступая только на российских стартах?

— Нет. Если твои лучшие годы в 19-20 лет, то это будет плохая карьера.

Савелий Коростелев. «Друзья подарили шарф «Реала». Знают, что я болельщик «Барселоны». Интервью Савелия Коростелева

Савелий Коростелев
0
Читайте также
Не умеет завязывать шнурки, влюбил в себя дочь короля. 18-летний Гави сводит Испанию с ума
Жест с орлом вызвал один из главных скандалов ЧМ-2018. А почему вообще сербы и албанцы ненавидят друг друга?
Собянин сообщил о посещении линии обороны в зоне СВО
Путин в разговоре с Шольцем назвал ракетные удары по целям на Украине вынужденной реакцией
Представитель Кремля Песков назвал неприемлемыми условия Байдена для переговоров с Путиным
Как в России спасают животных
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Коростелев объяснил, почему не хочет делать косплей на фотографию с Большуновым
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости