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Сегодня, 10:01

Савелий Коростелев: «Меня устраивает, как у нас проходят соревнования, внимание болельщиков, призовые»

Алина Савинова
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Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал, что думает об организации соревнований в нынешнем сезоне.

«Отношусь к этому максимально нейтрально. Лыжные гонки мой вид спорта, и в биатлон переходить я не хочу. Организационный вопрос, конечно же, меня касается, но я на это повлиять никак не могу. Меня устраивает, как у нас проходят соревнования, какое внимание к нам со стороны болельщиков, призовые, награждение и прочее», — приводит Metaratings.ru слова Коростелева.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев выступил с критикой показа этапов Кубка России по лыжным гонкам.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в интервью «СЭ» заявила: «Хорошо, что трансляция хотя бы вообще была. Те, кто хотел, посмотрел. На сайте федерации все было».

Источник: https://metaratings.ru/news/lyzhnik-korostelyov-menya-ustraivaet-kak-u-nas-prokhodyat-sorevnovaniya-vnimanie-bolelshikov-prizovye-223830/
Савелий Коростелев
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