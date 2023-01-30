Савелий Коростелев: «Меня устраивает, как у нас проходят соревнования, внимание болельщиков, призовые»

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал, что думает об организации соревнований в нынешнем сезоне.

«Отношусь к этому максимально нейтрально. Лыжные гонки мой вид спорта, и в биатлон переходить я не хочу. Организационный вопрос, конечно же, меня касается, но я на это повлиять никак не могу. Меня устраивает, как у нас проходят соревнования, какое внимание к нам со стороны болельщиков, призовые, награждение и прочее», — приводит Metaratings.ru слова Коростелева.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев выступил с критикой показа этапов Кубка России по лыжным гонкам.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в интервью «СЭ» заявила: «Хорошо, что трансляция хотя бы вообще была. Те, кто хотел, посмотрел. На сайте федерации все было».