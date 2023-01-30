Коростелев: «Лыжные гонки мой вид спорта, и в биатлон переходить я не хочу»

Российский лыжник Савелий Коростелев ответил на вопрос о том, планирует ли он переходить в биатлон.

— Ваше видео со стрельбой из биатлонной винтовки Натальи Непряевой всколыхнуло любителей биатлона и лыжных гонок! И сразу возник вопрос по поводу интереса к биатлону: у вас он есть?

— Это все случилось спонтанно (смеется). У ребят (Натальи Непряевой и Александра Терентьева. — Прим. «СЭ») был разгрузочный день, и я увидел, проезжая мимо на лыжах, что они решили попробовать пострелять из пневматической винтовки. Подъехал, пошутил насчет сенсации с переходом Наташи в биатлон, и дальше поехал делать свою тренировку, — приводит Metaratings.ru слова Коростелева.

— Не разочаровывает постоянное сопоставление лыжников с биатлонистами в плане показов по ТВ, призовых?

— Лыжные гонки мой вид спорта, и в биатлон переходить я не хочу. Организационный вопрос, конечно же, меня касается, но я на это повлиять никак не могу.

Коростелев идет на седьмой позиции в общем зачете Кубка России по лыжным гонкам.