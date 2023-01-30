Лыжные гонки
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 10:27

Коростелев: «Лыжные гонки мой вид спорта, и в биатлон переходить я не хочу»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Российский лыжник Савелий Коростелев ответил на вопрос о том, планирует ли он переходить в биатлон.

— Ваше видео со стрельбой из биатлонной винтовки Натальи Непряевой всколыхнуло любителей биатлона и лыжных гонок! И сразу возник вопрос по поводу интереса к биатлону: у вас он есть?

— Это все случилось спонтанно (смеется). У ребят (Натальи Непряевой и Александра Терентьева. — Прим. «СЭ») был разгрузочный день, и я увидел, проезжая мимо на лыжах, что они решили попробовать пострелять из пневматической винтовки. Подъехал, пошутил насчет сенсации с переходом Наташи в биатлон, и дальше поехал делать свою тренировку, — приводит Metaratings.ru слова Коростелева.

— Не разочаровывает постоянное сопоставление лыжников с биатлонистами в плане показов по ТВ, призовых?

— Лыжные гонки мой вид спорта, и в биатлон переходить я не хочу. Организационный вопрос, конечно же, меня касается, но я на это повлиять никак не могу.

Коростелев идет на седьмой позиции в общем зачете Кубка России по лыжным гонкам.

Источник: https://metaratings.ru/news/lyzhnik-korostelyov-v-biatlon-perekhodit-ne-khochu-223838/
Савелий Коростелев
0
Читайте также
За мошенничество на шахматах дали условный срок. Француз придумал гениальную схему, но попался
Президент МОК Бах выступил за возвращение российских спортсменов
В Подмосковье задержали повредивших ж/д пути подростков по заданию из мессенджера
Минобороны намерено обеспечить добровольческие формирования оружием и медпомощью
Работающих пенсионеров предложили освободить от уплаты страховых взносов
МИД КНР призвал США прекратить поставки оружия Украине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Савелий Коростелев: «Меня устраивает, как у нас проходят соревнования, внимание болельщиков, призовые»

Коростелев ответил на опасения Вяльбе по поводу его будущего
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости