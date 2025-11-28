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Лыжные гонки

28 ноября 2025, 13:30

Российский лыжник призвал европейских коллег не использовать спорт в политических целях

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта
Савелий Коростелев.
Фото Global Look Press

Один из лидеров сборной России по лыжным гонкам Савелий Коростелев в интервью «СЭ» прокомментировал двойственное отношение европейских коллег и функционеров к российским спортсменам. Он напомнил о заявлении президента федерации лыжного спорта Швеции, который обвинил Россию в использовании спорта в политических целях.

«Я вижу, что в случае с европейцами, по сути, происходит то же самое, только у них это более глобально, более слаженно, чтобы это не выглядело как что-то неправильное. К сожалению, на данный момент спорт политичен. Но я буду максимально настаивать на том, чтобы он был вне политики», — заявил Коростелев.

Лыжник также рассказал о личном опыте общения. По его словам, некоторые тренеры иностранных команд удивлялись его присутствию на сборах в Европе, но при этом поддерживали диалог. «Будут ходить отворачиваться? Это их проблема, честно. Я просто сделаю какие-то выводы относительно некоторых людей», — отметил российский спортсмен.

Накануне нынешнего сезона на сборах в Рамзау (Австрия) и Ливиньо (Италия) Коростелев общался с итальянскими, финскими и австрийскими лыжниками.

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Савелий Коростелев
Сборная России по лыжным гонкам
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