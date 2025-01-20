Российский лыжник — о релегации за фтор: «Они даже извинились за ситуацию»

Россиянин Омар Худиев выиграл лыжный марафон La Diagonella в Швейцарии, но после финиша его лыжи забрали на проверку на фтор, который уже пару лет запрещен, и в результате Омар был релегирован на последнее место — фтор нашли. О том, как именно складывалась ситуация после гонки, лыжник рассказал «СЭ».

— Насколько мирно все это прошло, то есть у тебя забрали лыжи, потом сказали, что нашли фтор? Кто говорил, что и как?

— Я финишировал, стою, пытаюсь отдышаться. Подходит ко мне мужчина в куртке официального лица. Я не сильно хорошо знаю английский, но понял, что они берут на тест мои палки и лыжи. Ну не убегать же мне в этой ситуации? Все отдал, он положил мои лыжи в стойку. Постоял, понаблюдал, переодевался, думал, смотрел, как финишируют другие участники, их лыжи уже никто не проверял.

Что касается оглашения результатов проверки, все было очень мирно и дружелюбно. Женщина, которая нам выдавала лыжи после проверки, даже извинилась за ситуацию. Мы с женой спросили: что будет дальше, меня дисквалифицируют? Она сказала, нет, не дисквалифицируют, тебя просто релегируют на последнее место, — сказал Худиев «СЭ».