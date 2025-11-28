Коростелев: «Мне непонятна ставка Пеллегрино на олимпийский «полтинник»

Один из лучших лыжников России Савелий Коростелев в интервью «СЭ» прокомментировал решение знаменитого итальянского спринтера Федерико Пеллегрино сделать ставку на дистанцию 50 км на предстоящих Играх-2026.

«Его выбор главной гонки сезона мне немного непонятен. Пелле всегда для меня был коньковым спринтером, максимальной противоположностью. Последние сезоны он начал переклассифицироваться — можно сказать, на старости лет — в дистанционщика», — отметил Савелий.

Россиянин предположил ход мыслей итальянца: «Думаю, все, что ты говоришь, и плюс, потому что это последняя олимпийская гонка. Типа, знаешь, как «Форсаж», последний заезд».

На вопрос о своей главной цели на чемпионате России Коростелев, как и Пеллегрино, без раздумий ответил: «Полтинник».

Федерико Пеллегрино стал вторым в спринте в двух последних Олимпиадах, но золото в своей коронной дисциплине выигрывал только на чемпионате мира в 2017 году. Нынешний сезон станет для 35-летнего итальянца последним в карьере.