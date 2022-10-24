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Сегодня, 22:06

Лыжник Гонтарь опроверг слухи о смене гражданства: «Кто-то что-то ляпнул, а меня отчитывают, унижают»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спортигр
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Валерий Гонтарь.
Фото Global Look Press

Лыжник Валерий Гонтарь в разговоре с корреспондентом «СЭ» опроверг информацию о том, что он получил украинское гражданство. Ранее об этом писал «Чемпионат».

Валерий Гонтарь. «Вся моя жизнь — эпизодическая боль». Наш лыжник уехал из России и, похоже, получил украинское гражданство

— Расскажите, где вы находитесь, и правда ли, что получили гражданство Украины?

—  Шум непонятно отчего, почему и откуда. Так много вопросов у меня возникло в эти дни. Гражданства Украины я не имею. Очень смешно, глупо и дико читать и видеть это все. У меня больше вопросов, чем у вас. Вы же понимаете, что такие заголовки в нынешней ситуации берут большой интерес. Это понятно. Неужели люди думают, что паспорта раздают направо и налево? Расскажите, где их раздают. Может, я тоже схожу и получу, помимо украинского паспорта, который мне приплели, оболгав меня.

— Может, вы этим вопросом занимаетесь давно. Такой вариант тоже возможен.

—  В нашей жизни все возможно, но не все это можно воплотить. Почему Украина? Почему я живу в Австрии, как это все написали? Я мало читал. Потому что не старался получить негатив. Негатива за эти дни я получил достаточно и до сих пор получаю. Просто потому, что кто-то что-то сказал, придумал. Меня за это отчитывают, унижают, оскорбляют. Вплоть до угроз расправы.

— Куда пишут эти сообщения?

— Некоторые проскальзывали в телефон. Не знаю, откуда у них номер. Удивлен, что вам не дали мой номер, но какие-то загадочные люди писали, что на кол меня посадят. Откуда столько негатива, я понять не могу. И в соцсети тоже прилетают сообщения. Я уже друзьям сказал, чтобы не скидывали мне скрины. Все, кто меня хорошо знает, долго смеялись над этим, что насколько просто все: кто-то что-то ляпнул и расходится.

— С украинским гражданством понятно. Что с переездом в Австрию?

— Да, я был в Австрии и какой-то период жил. Это отличная страна. Но гражданство там тоже не имею. Про работу тоже мифы, что я хочу где-то устроиться в Австрии.

— Где сейчас находитесь и чем занимаетесь?

— В Европе. Так же продолжаю тренироваться, поддерживать форму. Жду решения своих бытовых и насущных проблем. Карьеру не завершал. Меня списали.

Гонтарь является двукратным победителем зимней универсиады 2017 года. В составе сборной России лыжник участвовал только в универсиадах. На этапы Кубка мира он отобраться не смог.

В последний раз спортсмен выступал на российских стартах в сезоне-2019/20.

Валерий Гонтарь. «Вся моя жизнь — эпизодическая боль». Наш лыжник уехал из России и, похоже, получил украинское гражданство

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