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Лыжные гонки

6 марта, 08:09

Лыжник Денисов рассказал, как FIS уговаривала его получить нейтральный статус: «Мне самому дважды написали»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Российский лыжник Никита Денисов, получивший нейтральный статус, в интервью «СЭ» признался, что изначально не планировал подавать заявку. Причиной стали неудачное выступление на этапе Кубка России в Тюмени и проблемы со здоровьем. Спортсмен не отправил анкету, посчитав это бессмысленным.

Однако международная федерация проявила настойчивость.

— Из FIS мне сами через месяц написали: «У вас висит анкета, вы бы не хотели ее заполнить?» — рассказал Денисов. — И сказали, что, если я не заполню ее в течение трех дней, они посчитают, что я не заинтересован. Тут я уже подумал, раз пишут, надо попробовать.

Никита Денисов.«Мне дважды написали: «Заинтересованы в статусе?» Российский лыжник-нейтрал призывает последовать его примеру

По словам лыжника, ситуация повторилась и с оплатой взноса: FIS снова напомнила о себе в праздничные дни. Денисов предполагает, что функционеры сделали выборку спортсменов, которые проходят по критериям, и были заинтересованы в выдаче статуса. По его словам, многим другим, кто даже не пытался заполнить анкету, просто закрыли вопрос без каких-либо предложений.

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Никита Денисов
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