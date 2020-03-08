Ларьков пройдет проверку на коронавирус

Российский лыжник Андрей Ларьков покидает расположение сборной России на этапе Кубка мира в Осло из-за повышенной температуры.

Как заявила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, по прибытии в Москву Ларьков, скорее всего, попадет на карантин из-за распространения коронавируса и сдаст анализы.

— Ларьков сегодня уедет домой, утром он проснулся с температурой, — приводит РИА «Новости» слова Вяльбе. — Он пропустит (этапы Кубка мира) в Канаде и Америке. Сразу сказала, что надо отправлять домой. Не дай бог, какой вирус. Думаю, что вряд ли коронавирус. Нельзя заразить остальных членов команды, конец сезона, и любой чих может сказаться на всех. В Москву прилетит и, возможно, попадет на карантин. Лучше сдать анализы, перестраховаться.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции. Граждане, посещавшие страны и территории, где были случаи инфекции, должны сообщать о своем возвращении в Россию на горячую линию. При возвращении из стран, неблагоприятных по коронавирусу, необходимо соблюдать двухнедельный карантин. В Норвегии подтверждены 147 случаев заболевания.