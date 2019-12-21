Лыжные гонки
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Лыжные гонки

Российским лыжникам ради тренировки перед этапом Кубка мира пришлось уехать в другую страну

16:29

Лыжникам сборной России для тренировки перед спринтом на этапе Кубка мира в словенской Планице пришлось уехать в другую страну, сообщает «Матч ТВ». Организаторы этапа из-за дефицита снега запретили лыжникам проводить тренировку на трассе, чтобы сохранить ее в хорошем состоянии для гонок.

— Организаторы приняли решение никого не пускать на лыжню, чтобы сохранить трассу. Что за зима такая? На улице дождь, снега нет! Даже бежать не хочется. На лыжах кататься...ужас. Некоторые тренируются параллельно с прыгунами с трамплина, а мы поедем в Италию, 30 километров отсюда — там будем тренироваться, — рассказал Сергей Устюгов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир