Российские лыжники не попадут в карантин после возвращения из Канады

Сборная России по лыжным гонкам не будет проходить карантин после возвращения из Канады, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ФЛГР Елену Вяльбе. В канадском Квебеке должен был состояться этап Кубка мира, но он был отменен из-за эпидемии коронавируса. Также были отменены два заключительных этапа сезона — в американском Миннеаполисе и канадском Кэнморе.

— Все сейчас находятся в не очень приятной ситуации, не только спортсмены и артисты, но и обычные люди. Мы все люди и не хотим болеть, — сказала Вяльбе. — Но это обидно — мы прилетели в Канаду, тренировались, жили тут какое-то время. Потом один город отменили, второй, вчера объявили, что в Квебеке будут соревнования, потом ночью решили их отменить.

Сначала поменяли билеты на понедельник, сейчас в суете меняем билеты на сегодня. Вот эта нервозность неприятна, но если говорить в целом о ситуации с коронавирусом, то надо думать о хорошем и не забывать о гигиене.

Сегодня они вылетают из Канады, завтра прибудут в Россию. Карантина не будет, мы летим через Амстердам (который не входит в зону стран с обязательным последующим карантином). Специально старались при замене билетов попасть на тот же самый Амстердам, чтобы не лететь ни через Париж, ни через Берлин.