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Российские лыжники на чемпионате мира выступят под флагом международной федерации

20:15
Александр Большунов и другие россияне выступали без флага и гимна РФ на Олимпиаде-2018. Фото AFP
Александр Большунов и другие россияне выступали без флага и гимна РФ на Олимпиаде-2018. Фото AFP
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Российские лыжники, прыгуны на лыжах с трамплина и двоеборцы на предстоящем чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) будут выступать под флагом Международной федерации лыжного спорта и названием National athletes of Russia, сообщает ТАСС.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отметила, что на церемониях награждения в случае победы российских спортсменов будет исполняться гимн FIS.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10429257

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