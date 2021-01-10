Российские лыжники на чемпионате мира выступят под флагом международной федерации

Российские лыжники, прыгуны на лыжах с трамплина и двоеборцы на предстоящем чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) будут выступать под флагом Международной федерации лыжного спорта и названием National athletes of Russia, сообщает ТАСС.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отметила, что на церемониях награждения в случае победы российских спортсменов будет исполняться гимн FIS.