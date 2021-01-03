Российские лыжницы не будут отстранены за нарушение масочного режима на «Тур де Ски»
09:52
Международная федерация лыжного спорта (FIS) сообщила, что российским лыжницам Наталье Непряевой и Юлии Ступак не грозит дисквалификация за нарушение масочного режима на «Тур де Ски».
«Нет, спортсмены не будут отстранены от участия в «Тур де Ски» за то, что не носят маски. Однако, как уже говорилось, спортсменам и всем причастным к соревнованиям лицам настоятельно рекомендуется носить маски», — приводит ТАСС слова представителя FIS.
Ранее шведское издание Expressen сообщало, что спортсменок могут лишить аккредитации и исключить из «Тур де Ски». Многодневка проходит с 1 по 10 января.
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