Российские лыжницы не будут отстранены за нарушение масочного режима на «Тур де Ски»

Международная федерация лыжного спорта (FIS) сообщила, что российским лыжницам Наталье Непряевой и Юлии Ступак не грозит дисквалификация за нарушение масочного режима на «Тур де Ски».

«Нет, спортсмены не будут отстранены от участия в «Тур де Ски» за то, что не носят маски. Однако, как уже говорилось, спортсменам и всем причастным к соревнованиям лицам настоятельно рекомендуется носить маски», — приводит ТАСС слова представителя FIS.

Ранее шведское издание Expressen сообщало, что спортсменок могут лишить аккредитации и исключить из «Тур де Ски». Многодневка проходит с 1 по 10 января.