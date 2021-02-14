Российская лыжница упустила медаль ЧМ за 100 метров до финиша

Российская юниорка Евгения Крупицкая стала четвертой в последней женской гонке молодёжного чемпионата мира в Финляндии — на 15-километровом масс-старте классическим стилем.

Выиграла норвежка Маргрет Бергане, которая убежала в середине гонки от общей группы и в итоге удержала отрыв. Для нее это третья медаль на чемпионате (первая золотая).

Крупицкая вела борьбу за серебро со шведкой Эрикссон и немкой Хоффманн. Большую часть времени в этой группе лидировала россиянка, к концу ее сменила Эрикссон, но до финишного створа они дошли втроем. На финише Крупицкой не хватило сил не только чтобы опередить шведку, но и чтобы удержать медаль от атак представительница Германии.

За гонку до завершения молодежного чемпионата мира в активе России 2 золота, 4 серебра и 1 бронза в лыжной части. У норвежцев — 4-2-4, остальные команды выиграли по одному золоту.

(Дмитрий Кузнецов)

Юниорки. Масс-старт на 15 км (К)

1. Маргрет Бергане (Норвегия) — 45.37,7

2. Лиза Эрикссон (Швеция) — 24,4

3. Хелен Хоффманн (Германия) — в протоколе не указано отставание

4. Евгения Крупицкая (Россия) — 28,0