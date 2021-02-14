Российская лыжница упустила медаль ЧМ за 100 метров до финиша
Российская юниорка Евгения Крупицкая стала четвертой в последней женской гонке молодёжного чемпионата мира в Финляндии — на 15-километровом масс-старте классическим стилем.
Выиграла норвежка Маргрет Бергане, которая убежала в середине гонки от общей группы и в итоге удержала отрыв. Для нее это третья медаль на чемпионате (первая золотая).
Крупицкая вела борьбу за серебро со шведкой Эрикссон и немкой Хоффманн. Большую часть времени в этой группе лидировала россиянка, к концу ее сменила Эрикссон, но до финишного створа они дошли втроем. На финише Крупицкой не хватило сил не только чтобы опередить шведку, но и чтобы удержать медаль от атак представительница Германии.
За гонку до завершения молодежного чемпионата мира в активе России 2 золота, 4 серебра и 1 бронза в лыжной части. У норвежцев — 4-2-4, остальные команды выиграли по одному золоту.
(Дмитрий Кузнецов)
Юниорки. Масс-старт на 15 км (К)
1. Маргрет Бергане (Норвегия) — 45.37,7
2. Лиза Эрикссон (Швеция) — 24,4
3. Хелен Хоффманн (Германия) — в протоколе не указано отставание
4. Евгения Крупицкая (Россия) — 28,0
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