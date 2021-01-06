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Российская лыжница Ступак посвятила сыну победу на «Тур де Ски»

16:25
Юлия Ступак. Фото AFP
Юлия Ступак. Фото AFP
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Россиянка Юлия Ступак прокомментировала свою победу в гонке преследования на «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия).

«Я очень рада, что удалось победить. Сегодня была хорошая гонка, соперницы до конца боролись, победу вырвать удалось уже в финишном створе. Год назад у меня родился сын, эту победу я посвящаю ему», — сказала Ступак в эфире Eurosport.

25-летняя спортсменка пробежала 10 км за 29.24,7 минуты. На 0,7 секунды от нее отстала шведка Эбба Андерссон, тройку замкнула Джессика Диггинс из США. Американка продолжает лидировать в общем зачете.

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