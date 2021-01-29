Российская лыжница Непряева сломала руку. Она пропустит ЧМ

Лидер женской российской сборной Наталья Непряева не сможет выступить на чемпионате мира в Оберстдорфе. В сегодняшней разделке в Фалуне спортсменка неудачно упала на большой скорости и сломала руку.

— У нее перелом третьей и четвертой кости кисти, — сообщил личный тренер спортсменки Юрий Бородавко. — Один, возможно, с осколком. Требуется хирургическое вмешательство. Нужно лететь в Москву, оперироваться.

— Чемпионат мира при таких раскладах — точно мимо?

— Похоже, да. Впереди операция. А с пластиной, по рекомендациям, нужно ходить месяц. Потом ее вытащат. И лишь затем можно возвращаться к тренировкам. Очень жаль.

(Владимир Иванов)