Лыжные гонки
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Лыжные гонки

Российская лыжница Непряева сломала руку. Она пропустит ЧМ

18:20
Наталья Непряева. Фото AFP Наталья Непряева. Фото AFP
Наталья Непряева. Фото AFP
Теги:

Лидер женской российской сборной Наталья Непряева не сможет выступить на чемпионате мира в Оберстдорфе. В сегодняшней разделке в Фалуне спортсменка неудачно упала на большой скорости и сломала руку.

— У нее перелом третьей и четвертой кости кисти, — сообщил личный тренер спортсменки Юрий Бородавко. — Один, возможно, с осколком. Требуется хирургическое вмешательство. Нужно лететь в Москву, оперироваться.

— Чемпионат мира при таких раскладах — точно мимо?

— Похоже, да. Впереди операция. А с пластиной, по рекомендациям, нужно ходить месяц. Потом ее вытащат. И лишь затем можно возвращаться к тренировкам. Очень жаль.

(Владимир Иванов)

Лыжные гонки: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
21
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир