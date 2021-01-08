Россиянин Белов и швед Поромо обвиняют друг друга в нарушении правил во время гонки

Российский лыжник Евгений Белов обвинил шведа Виллиама Поромо во время масс-старта на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме. Белов показал 24-й результат, по его словам, Поромо сломал ему палку.

— Поромо сломал мне палку, когда мы выехали на стадион, — цитирует Expressen Белова. — После этого моя гонка была испорчена. Я очень зол. После гонки мы еще не виделись и не разговаривали.

Сам Поромо считает, что правила нарушал россиянин.

— Белов наступил мне на лыжу палкой, и я упал, — пояснил швед. — Думаю, мы оба недовольны. Обсудим с ним ситуацию при встрече.

В результате судьи вынесли предупреждение шведу.