Россия завоевала бронзу в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Лахти

На этапе Кубка мира в финском Лахти прошел мужской спринт. Победу одержала сборная Норвегии. Российская команда в финишом створе уступила Швейцарии и показала третий результат.

Лыжные гонки

Лахти (Финляндия)

Кубок мира

Мужчины

Эстафета, 4 х 7,5 км

1. Норвегия (Пол Голберг, Ханс Кристер Холунн, Шур Рете, Йоханнес Клебо) — 1:09.53,0

2. Швейцария (Беда Кле, Дарио Колонья, Язон Рюэш, Роман Фургер) — отставание 1,2

3. Россия-1 (Илья Семиков, Александр Бессмертных, Денис Спицов, Андрей Мельниченко) — 1,7

4. Италия (Джандоменико Сальвадори, Франческо Де Фабиани, Стефано Гарденер, Стефан Цельгер) — 2,4

5. Россия-2 (Андрей Собакарев, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев) — 15,2

6. Финляндия-1 (Лаури Вуоринен, Иво Нисканен, Пертту Хюваринен, Ристоматти Хакола) — 22,4