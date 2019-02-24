Россия стала второй в мужском командном спринте на ЧМ, победила Норвегия

На чемпионате мира по лыжным гонкам в Зефельде (Австрия) состоялся мужской командный спринт классическим стилем.

Победу одержала сборная Норвегии. Сборная России заняла второе место. За российскую команду выступали Глеб Ретивых и Александр Большунов. Бронзовая медаль в активе сборной Италии. Сборная Швеции на четвертой позиции. В шестерку лучших также вошли сборные Франции и Австрии.

Зефельд (Австрия)

Чемпионат мира

Мужчины

Командный спринт (К)

1. Норвегия (Эмиль Иверсен, Йоханнес Клебо) - 18.49,86

2. Россия (Глеб Ретивых, Александр Большунов) - отставание 1,88

3. Италия (Франческо Де Фабиани, Федерико Пеллегрино) - 4,03

4. Швеция (Оскар Свенссон, Калле Хальфварссон) - 4,73

5. Франция (Ришар Жув, Люка Шанава) - 9,13

6. Австрия (Макс Хауке, Доминик Бальдауф) - 23,84