Россия стала второй в мужском командном спринте на ЧМ, победила Норвегия

На чемпионате мира по лыжным гонкам в Зефельде (Австрия) состоялся мужской командный спринт классическим стилем.
Победу одержала сборная Норвегии. Сборная России заняла второе место. За российскую команду выступали Глеб Ретивых и Александр Большунов. Бронзовая медаль в активе сборной Италии. Сборная Швеции на четвертой позиции. В шестерку лучших также вошли сборные Франции и Австрии.
Зефельд (Австрия)
Чемпионат мира
Мужчины
Командный спринт (К)
1. Норвегия (Эмиль Иверсен, Йоханнес Клебо) - 18.49,86
2. Россия (Глеб Ретивых, Александр Большунов) - отставание 1,88
3. Италия (Франческо Де Фабиани, Федерико Пеллегрино) - 4,03
4. Швеция (Оскар Свенссон, Калле Хальфварссон) - 4,73
5. Франция (Ришар Жув, Люка Шанава) - 9,13
6. Австрия (Макс Хауке, Доминик Бальдауф) - 23,84