Россия подала протест на действия Йохауг против Непряевой в масс-старте

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер сообщил, что российская команда подала протест на действия норвежки Терезы Йохауг против Натальи Непряевой в масс-старте на этапе Кубка мира в канадском Квебеке. Россиянка упала и сломала палку из-за поведения соперницы. В итоге Йохауг заняла второе место, а Непряева стала 19-й.

- Наталья бежала в группе. Затем Йохауг сместила траекторию и подрезала Непряеву, - приводит слова Крамера Dagbladet. - Наталья упала и сломала палку. Сейчас ей очень грустно, ведь она боролась за победу в Кубке мира.

Йохауг должна быть наказана. Почему-то предупреждения получают россияне, но не норвежцы. Надеюсь, жюри правильно оценит эту ситуацию. К сожалению, у нас нет телевизионных снимков, потому что это момент не попал в камеру.

Напомним, во вчерашнем спринте произошел конфликт между Юлией Белоруковой и Фридой Карлссон: россиянка умышленно ударила шведку палкой и была дисквалифицирована.

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