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Сегодня, 11:59

Россия не будет требовать компенсацию за отмену финала Кубка мира по лыжным гонкам

Иван Торопцев
Корреспондент
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Директор Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Тюменской области Елена Брохес рассказала, что Россия не будет требовать компенсацию за отмену финала Кубка мира по лыжным гонкам.

«Документы, которые мы подписывали, не предполагали никаких компенсаций. С нашей стороны мы не понесли практически никаких затрат. У нас есть соглашение о расторжении контракта на проведение Кубка мира, претензий с нашей стороны нет», — приводит ТАСС слова Брохес.

Финал Кубка мира по лыжным гонкам должен был пройти с 18 по 20 марта в Тюмени.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) не смогла найти замену отмененному этапу в России, сезон-2021/22 был досрочно завершен в Фалуне (Швеция).

Источник: https://tass.ru/sport/14282863
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