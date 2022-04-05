Россия не будет требовать компенсацию за отмену финала Кубка мира по лыжным гонкам

Директор Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Тюменской области Елена Брохес рассказала, что Россия не будет требовать компенсацию за отмену финала Кубка мира по лыжным гонкам.

«Документы, которые мы подписывали, не предполагали никаких компенсаций. С нашей стороны мы не понесли практически никаких затрат. У нас есть соглашение о расторжении контракта на проведение Кубка мира, претензий с нашей стороны нет», — приводит ТАСС слова Брохес.

Финал Кубка мира по лыжным гонкам должен был пройти с 18 по 20 марта в Тюмени.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) не смогла найти замену отмененному этапу в России, сезон-2021/22 был досрочно завершен в Фалуне (Швеция).