Большунов и Ретивых победили в командном спринте в Дрездене

Российский лыжники Глеб Ретивых и Александр Большунов стали победителями командного спринта на этапе Кубка мира в Дрездене.

Ретивых на финише опередил француза Люка Шанава на две десятых секунды. Третье место у итальянцев, которые уступили России шесть десятых секунды.

Россияне Артем Мальцев и Александр Терентьев стали шестыми.

Дрезден (Германия)

Кубок мира. Мужчины

Командный спринт

1. Александр Большунов, Глеб Ретивых (Россия) — 15.01,1

2. Ришар Жув, Люка Шанава (Франция) — отставание 0,2

3. Франческо Де Фабиани, Федерико Пеллегрино (Италия) — 0,6

4. Валентен Шовен, Рено Же (Франция) — 6,05

5. Роман Шад, Йофиан Хедигер (Швейцария) — 6,70

6. Артем Мальцев, Александр Терентьев (Россия) — 7,85