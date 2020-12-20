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Большунов и Ретивых победили в командном спринте в Дрездене

15:28
Александр Большунов. Фото Reuters
Александр Большунов. Фото Reuters
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Российский лыжники Глеб Ретивых и Александр Большунов стали победителями командного спринта на этапе Кубка мира в Дрездене.

Ретивых на финише опередил француза Люка Шанава на две десятых секунды. Третье место у итальянцев, которые уступили России шесть десятых секунды.

Россияне Артем Мальцев и Александр Терентьев стали шестыми.

Дрезден (Германия)

Кубок мира. Мужчины

Командный спринт

1. Александр Большунов, Глеб Ретивых (Россия) — 15.01,1
2. Ришар Жув, Люка Шанава (Франция) — отставание 0,2
3. Франческо Де Фабиани, Федерико Пеллегрино (Италия) — 0,6
4. Валентен Шовен, Рено Же (Франция) — 6,05
5. Роман Шад, Йофиан Хедигер (Швейцария) — 6,70
6. Артем Мальцев, Александр Терентьев (Россия) — 7,85

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