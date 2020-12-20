Большунов и Ретивых победили в командном спринте в Дрездене
15:28
Российский лыжники Глеб Ретивых и Александр Большунов стали победителями командного спринта на этапе Кубка мира в Дрездене.
Ретивых на финише опередил француза Люка Шанава на две десятых секунды. Третье место у итальянцев, которые уступили России шесть десятых секунды.
Россияне Артем Мальцев и Александр Терентьев стали шестыми.
Дрезден (Германия)
Кубок мира. Мужчины
Командный спринт
1. Александр Большунов, Глеб Ретивых (Россия) — 15.01,1
2. Ришар Жув, Люка Шанава (Франция) — отставание 0,2
3. Франческо Де Фабиани, Федерико Пеллегрино (Италия) — 0,6
4. Валентен Шовен, Рено Же (Франция) — 6,05
5. Роман Шад, Йофиан Хедигер (Швейцария) — 6,70
6. Артем Мальцев, Александр Терентьев (Россия) — 7,85
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю