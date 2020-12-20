Непряева и Ступак на последних метрах упустили победу в командном спринте в Дрездене

Первая сборная России заняла второе место на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене. Победила первая команда Швейцарии, третьими стали словенки.

На финише Юлия Ступак уступила Надин Фендрих в финишном створе.

Россия-II пришла к финишу десятой, уступив лидеру 13 секунд. За первую российскую команду бежали Наталья Непряева и Юлия Ступак. За вторую — Татьяна Сорина и Кристина Мацокина.

Обе российские команды по разу неудачно передали эстафету, что завершилось падениями.

Дрезден (Германия)

Кубок мира. Женщины

Командный спринт

1. Лаурин ван дер Граф, Надин Фендрих (Швейцария) — 16.38,34

2. Юлия Ступак, Наталья Непряева (Россия) — отставание 0,32

3. Ева Уревц, Анамария Лампич (Словения) — 1,12

...10. Татьяна Сорина, Кристина Мацокина (Россия) — 13,11