Романова: «Уровень женской сборной России по биатлону недостаточно высок»

Экс-биатлонистка сборной России Яна Романова высказалась об уровне женской сборной по биатлону.

«В последние годы женская сборная России, к сожалению, не может показать результат. Я бы сказала, что в целом уровень недостаточно высок, девчонки делают все, что могут. Сборная команда всегда формируется из сильнейших спортсменок. Да, нам говорят, что идет ротация, и она будет, но на каждый старт тренер старается выставлять сильнейших.

Недостаточно высокий уровень в целом не позволяет им [российским биатлонисткам] конкурировать [с представительницами других стран] на постоянной основе», — цитирует Романову ТАСС.

Ранее российская команда, за которую выступает Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина заняла восьмое место в эстафетной гонке 4x6 км на этапе Кубка мира в Швеции.