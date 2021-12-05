Романова: «Уровень женской сборной России по биатлону недостаточно высок»
Экс-биатлонистка сборной России Яна Романова высказалась об уровне женской сборной по биатлону.
«В последние годы женская сборная России, к сожалению, не может показать результат. Я бы сказала, что в целом уровень недостаточно высок, девчонки делают все, что могут. Сборная команда всегда формируется из сильнейших спортсменок. Да, нам говорят, что идет ротация, и она будет, но на каждый старт тренер старается выставлять сильнейших.
Недостаточно высокий уровень в целом не позволяет им [российским биатлонисткам] конкурировать [с представительницами других стран] на постоянной основе», — цитирует Романову ТАСС.
Ранее российская команда, за которую выступает Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина заняла восьмое место в эстафетной гонке 4x6 км на этапе Кубка мира в Швеции.
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