Роднина отреагировала на информацию о возможном уголовном сроке для Большунова

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в беседе с «СЭ» отреагировала на информацию о возможном уголовном сроке для российского лыжника Александра Большунова.

«То, что нам всем было стыдно и за него, и за страну — это бесспорно. Слышала, финские юристы грозят Большунову лишением свободы, но при этом они не подали на него никакого заявления. Не знаю, какие законы в других странах. Не надо смотреть на ситуацию только со своей колокольни. Могу только повторить, что нам было стыдно и за него, и за страну», — сказала Роднина.

24 января 24-летний Большунов на финише эстафетной гонки врезался в 36-летнего Маки. На последних метрах дистанции россиянин также отмахнулся палкой, когда финн обгонял его. В результате судьи дисквалифицировали Большунова за неспортивное поведение и лишили команду сборной России бронзовой медали.

(Владимир Пушкарев)