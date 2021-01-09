Роднина назвала причину намеков на допинг у российских лыжников в швейцарской прессе

Депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала «СЭ» подозрения в чистоте российских лыжников со стороны швейцарской прессы. Ранее швейцарское издание Blick выпустило заметку с заголовком: «Все эти русские — чистые?».

— За последние десятилетия было массу доказательств, что какие-то высокие результаты связаны с допингом, — сказала Роднина «СЭ». — Надо показывать высокие результаты и чистые пробы. Пробы же берутся у всех. Больше мы ничем ничего не докажем.

И всю жизнь было такое отношение — что к Советскому Союзу, что к России. Чем выше результаты, тем выше требования, тем больше претензий, недоверия. Тем более мы, к сожалению, зерно недоверия сами вырастили.

Последнее время так получилось, что некоторые олимпийские идеалы сошли на нет. Клятва любого спортсмена на Олимпийских играх — бороться честно, по правилам, уважая своего соперника. Клятву произносят судьи, спортсмены. К сожалению, журналисты ничего не произносят.

(Константин Колмаков)