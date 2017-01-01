Рикард Грип: "Не все русские под допингом"

Тренер сборной Швеции Рикард Грип отметил, что не все российские спортсмены употребляют допинг. Ранее FIS принял решение о дисквалификации Александра Легкова, Максима Вылегжанина, Евгения Белова, Алексея Петухова, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Подозрение организации строится на второй части доклада Ричарда Макларена.
- Конечно, печально, что это происходит. FIS работает над чистотой спорта и делает все, что может. Доклад Макларена важен не только для российской федерации лыж. Российский спорт огромен, там не только лыжные гонки. Это очень грустно. Когда-нибудь справедливость восторжествует, но стартов и медальных церемоний уже не повторить.
Сможет ли спорт стать чистым? Трудно сказать, потому что есть много вещей, которые оказывают на него влияние. Это и деньги, и силы извне. О россиянах мы должны говорить немного скромнее. Не все они под допингом. Нужно понимать, что русский может бежать так же быстро, как норвежец или швед.
Пух
Константин Срулевич Наумов - это просто Вас Макларен не проверил еще, а как проверит, то найдет что-то обязательно))
19:28
outz
Константин Срулевич Наумов Это факт, вот например я - я не под допингом. ================== Уверен?) Куришь? Кофе пьёшь? Простужаешься хотя бы иногда, а если простужаешься - лечишься?
19:22
Константин Срулевич Наумов
> НЕ ВСЕ РУССКИЕ ПОД ДОПИНГОМ ///// Это факт, вот например я - я не под допингом.
19:13
Saypin
Поиграем в логику: некоторые норвежцы и шведы не астматики. :)
18:35
psv57
зато все шведы и норвежцы- астматики под эфедрином
18:28
Andersen32
Из-под Полтавы быстрее шведа никто бежать не может, ну может быть хохол. А норвеги все астматики, вообще бегать не могут.
18:20