Рикард Грип: "Не все русские под допингом"

Тренер сборной Швеции Рикард Грип отметил, что не все российские спортсмены употребляют допинг. Ранее FIS принял решение о дисквалификации Александра Легкова, Максима Вылегжанина, Евгения Белова, Алексея Петухова, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Подозрение организации строится на второй части доклада Ричарда Макларена.

- Конечно, печально, что это происходит. FIS работает над чистотой спорта и делает все, что может. Доклад Макларена важен не только для российской федерации лыж. Российский спорт огромен, там не только лыжные гонки. Это очень грустно. Когда-нибудь справедливость восторжествует, но стартов и медальных церемоний уже не повторить.

Сможет ли спорт стать чистым? Трудно сказать, потому что есть много вещей, которые оказывают на него влияние. Это и деньги, и силы извне. О россиянах мы должны говорить немного скромнее. Не все они под допингом. Нужно понимать, что русский может бежать так же быстро, как норвежец или швед.