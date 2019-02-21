20:23 | Лыжные гонки

Результат Устюгова в спринте на ЧМ-2019 аннулирован. Причина - конфликт с Клебо

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Результат российского лыжника Сергея Устюгова в спринтерской гонке на чемпионате мира в астрийском Зефельде аннулирован, сообщается на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта. 26-летний спортмен занял 9-е место.

Причиной послужил конфликт Устюгова с норвежцем Йоханнесом Клебо в полуфинальном заезде. Клебо подрезал и толкнул Устюгова - затем они повздорили после финиша. Устюгов получил желтую карточку.

Сборная России подала протест на действия Клебо, но он был отклонен. Норвежец стал чемпионом мира в спринте. Устюгов выбыл в полуфинале, заняв 5-е место. 

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