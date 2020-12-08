Резцова рассказала, почему Лазутина попалась на допинге

Бывшая биатлонистка и лыжница Анфиса Резцова рассказала о ситуации с положительным допинг-тестом лыжницы Ларисы Лазутиной.

«Я знаю, что сейчас допинг сплошь и рядом, — цитирует Резцову Sports.ru. — Почему попалась Лазутина, знаю. Я приходила к ней, она все время повышала гемоглобин до 16 — такое значение разрешалось. Я спрашивала: это че? А она: тебе не надо, у тебя и так его немерено. Ладно, не вопрос. У нее было написано: гемоглобин — надо сделать сегодня, чтобы послезавтра было 16. И еще у нее много-много чего было. Я удивлялась: зачем, нам же доктор все это делает? Тогда я не вникала, а потом стала понимать. Никого не осуждаю».

Лариса Лазутина — пятикратная олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка мира. После победы в гонке на 30 километров на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити она была уличена в применении запрещенного препарата дарбепоэтина — разновидность эритропоэтина. Ее результаты после декабря 2001 года, включая Олимпиаду, были аннулированы.

Анфиса Резцова — олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и двукратная олимпийская чемпионка по биатлону. Также в ее активе серебро Олимпиады в лыжных гонках и бронза — в биатлоне. Трехкратная чемпионка мира по лыжным гонкам.